부산항만공사·한세실업, 미국 물류사업 공동 추진 협력 의향서 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산항만공사(BPA)는 지난 15일 중앙동 본사에서 한세실업과 협력 의향서를 체결했다.

의향서는 미국 서부 LA?LB 지역 신규 물류사업 공동 추진을 위해 체결됐다. 체결식에는 한세실업 김익환 대표가 참석했다.

한국과 교역하는 나라 중 두 번째로 큰 교역 국가인 미국은 세계 1위 소비시장으로 국내·외 수출 및 물류기업의 진출이 활발해 물류 시설에 수요가 높은 곳이다.

두 회사는 미국 LA·LB 항만 배후지역에 신규 물류 플랫폼 확보를 위한 시장 조사와 국내 중소·중견 수출기업 대상 미국 시장 진출 지원 등 사업화 방안을 협의할 예정이다.

대아시아 무역의 관문 항인 미국 서부 LA·LB 항만은 미국에 들어오는 화물의 4분의 1 이상을 처리하는 주요 항만이다.

항만은 철도와 트럭으로 미국 전역에 화물 운송이 가능해 대미 수출에 있어서 중요한 입지를 차지하고 있다.

최근 미 서부 LA·LB 지역 팬데믹으로 항만 체선이 발생했고 공급망 혼선이 발생했다.

혼선으로 인해 국내 수출기업과 미국 현지 공장을 운영 중인 국내기업이 제품·부품의 적기 공급에 어려움을 겪고 있다.

공사 측은 “어려움을 해소하기 위해 현지 물류 센터로 안전 재고 보관에 대한 필요성이 높아지고 있다”고 말했다.

