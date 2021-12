[아시아경제 문혜원 기자]전북 고창에 위치한 농어촌테마파크 상하농원에서 이달 22일부터 내년 2월28일까지 꼬마농부 딸기스쿨 패키지를 운영한다고 16일 밝혔다.

이번 패키지는 상하농원 내 농가 보급형 스마트팜 시범 딸기농장인 ‘상하베리굿팜’에서 딸기모종심기와 겨울딸기 수확체험을 하고 체험교실에서 직접 딸기 디저트를 만들어 볼 수 있는 요리체험과 함께 자연 속에서 휴식을 즐길 수 있는 파머스빌리지 숙박권, 스파, 조식뷔페 이용권으로 구성됐다.

패키지 가격은 28만원부터 시작되며 주중 연박 진행 시 30% 할인혜택을 제공한다.

