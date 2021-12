[아시아경제 류태민 기자] 부영그룹이 경남 창원시 진해구 용원동에 부산신항 사랑으로 부영 3, 4단지 상가 입찰을 실시한다.

부영그룹은 16일 3단지 상가의 경쟁 입찰을 시작으로 오는 21일 4단지 상가의 입찰에 나선다고 밝혔다. 내정가격은 3.3㎡당 300만~1100만원으로 주변 시세대비 합리적인 가격으로 책정됐다.

상가는 지상 1~3층 총 18개 점포, 전용면적은 33~134㎡로 구성되어 있으며, 단지 별로는 3단지 10개 점포, 4단지 8개 점포 규모다. 이 상가는 총 1368가구의 대단지 입주민 고정 배후수요를 확보한 만큼 안정적인 수익을 기대할 수 있다.

입찰 및 계약은 부산 신항 견본주택에서 진행된다.

