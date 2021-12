日경제연구센터 "2027년 韓 1인당 명목 GDP, 日 추월"

디지털화 늦어 노동생산성 증가율 둔화

[아시아경제 박병희 기자] 일본의 싱크탱크인 일본경제연구센터가 한국의 1인당 명목 국내총생산(GDP)이 2027년 일본을 추월할 것으로 예상했다고 니혼게이자이 신문이 16일 보도했다. 일본경제연구센터는 2028년에는 대만의 1인당 명목 GDP도 일본을 넘어선다고 예상했다.

일본경제연구센터는 이날 아시아·태평양 지역의 18개국·지역을 대상으로 2035년까지의 경제성장 전망 보고서를 공개했다.

보고서에서 일본경제연구센터는 일본의 뒤처진 디지털화가 노동생산성 증가율 둔화로 이어지고 결국 일본 경제가 한국은 물론 대만에도 따라잡힐 수 있다고 경고했다.

일본경제연구센터는 행정 업무 등을 처리하는 과정에서 디지털화는 노동생산성의 증가에 큰 영향을 미친다고 설명했다.

국제통화기금(IMF)과 유엔에 따르면 지난해 기준 일본의 1인당 명목 GDP는 3만9890달러(약 4718만원)로 한국(3만1954달러)보다 25%, 대만(2만8054달러)보다 42% 높다.

하지만 일본경제연구센터는 2025년까지 한국의 1인당 GDP가 연 6.0%, 대만이 8.4% 증가하는 반면 일본의 증가율은 2.0%에 그칠 것으로 추산했다. 이에 따라 5년 뒤에는 한국과 대만이 잇달아 일본의 1인당 명목 GDP를 추월한다고 진단했다.

일본경제연구센터는 한국과 대만의 디지털화로 행정 업무 처리 속도가 빠른 반면 일본은 디지털 전환이 늦다고 지적했다. 니혼게이자이는 한국의 경우 1960년대 주민등록번호 제도를 도입해 현재 정부 포털 사이트에서 주민번호만으로 1300여가지 신청 업무가 가능하며 인터넷 은행 계좌 개설도 주민번호를 통해 이뤄진다고 설명했다. 반면 일본의 경우 총무성이 올해 실시한 설문조사에서 일본 기업의 25%가 거래처와의 계약서 등에 서류 날인이 전혀 전자화돼 있지 않다고 답했다는 점을 지적했다.

일본경제연구센터는 일본의 디지털 전환이 제대로 진행되지 않을 경우 2030년대에는 일본 경제가 심각한 마이너스 성장에 직면할 수 있다고 경고했다

박병희 기자 nut@asiae.co.kr