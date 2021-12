"최강자들의 비거리 대결."

카카오VX가 오는 30일까지 프리미엄 골프연습장 ‘프렌즈 아카데미’에서 ‘롱기스트오픈’을 펼친다. 최대 비거리를 날리는 고객에게 혜택을 주는 이벤트다. 회원이면 누구나 참여할 수 있다. 남성부와 여성부로 나눠 시상하고, 최다 참가 시상과 행운상도 함께 진행한다. 남성부는 순위에 따라 브리지스톤 아이언 세트와 야마하 드라이버를 선물한다.

여성부가 테일러메이드 아이언 세트와 보이스캐디 Y1 전자 야디지북 등을 받는다. 프렌즈 아카데미는 고퀄리티 그래픽과 정확한 센서 측정 등 필드 느낌 그대로를 재현하는 물리 엔진을 장착했다. 이용자 맞춤형 데이터를 선별해 필요한 정보가 한눈에 들어온다는 점이 매력이다. 관절 추출 기술을 활용한 상세한 데이터 분석으로 체계적인 골프 연습이 가능하다.