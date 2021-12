LP·MP3 감성…SKT, T팩토리서 '체험형 음악전시'

홍대 T팩토리서 1월 말까지 진행

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤이 홍대 T팩토리에서 연말연시를 맞아 오는 18일부터 내년 1월 말까지 체험형 음악전시 ’사운드 팩토리’ 행사를 진행한다고 16일 밝혔다.

SK텔레콤은 ‘음악을 즐기는 N가지 방법’이라는 콘셉트로 T팩토리에서 ▲다양한 방법의 음악 청취가 가능한 체험형 전시 ▲아티스트 초청 ‘덕콘’ 콘서트 ▲DJ 퍼포먼스 ▲메타버스 이프랜드(ifland) 팬미팅 ▲포토존 이벤트 등을 진행한다.

T팩토리 1층에서 펼쳐지는 체험형 전시에서는 LP, MP3, CD플레이어, 카세트 테이프, 서적, 스마트폰 등 다양한 방식으로 음악을 듣고 직접 구매도 할 수 있다.

올해 말까지 매주 유명 뮤지션을 초청해 펼치는 음악 콘서트 ‘덕콘’은 T팩토리 홈페이지 응모한 고객을 초청해 콘서트를 즐길 수 있는 기회를 제공한다. 매주 목요일 저녁에는 디제잉 공연 ‘DJ퍼포먼스’, 메타버스 서비스 이프랜드에서 아티스트 던밀스와 팬들이 미팅을 갖는 뮤직 토크쇼 ‘팬미팅’이 열린다.

이 밖에도 프라이빗 청음으로 음악을 감상할 수 있는 공간, 음악 가사로 신년 운세를 점쳐보는 공간, 행사 참여 뮤지션 관련 상품을 구매하거나 사진을 찍을 수 있는 포토존 공간이 마련된다. T팩토리 2층에서는 SK텔레콤의 1020 세대 브랜드 ‘0(Young)’과 MZ 라이프 브랜드 ‘모베러웍스’의 ‘컬래버 팝업’ 행사가 진행된다.

김상범 SK텔레콤 유통담당은 “홍대 대표 ICT 복합문화공간 T팩토리에서 연말연시를 맞아 음악이라는 콘텐츠로 고객과 소통할 수 있는 이색 전시회 등의 행사를 마련했다”며 “LP부터 스마트폰까지 음악을 즐기는 다양한 하드웨어 변천은 물론 유명 뮤지션과 공감하는 콘서트 등을 오프라인과 함께 메타버스 등 온라인에서도 즐기는 색다른 경험을 제공할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, T팩토리 매장은 정부의 방역지침에 따라 백신 접종 완료를 증명하거나, 48시간 이내의 코로나19 검사 음성 확인서를 제출하는 등 방역패스 인증자에 한해 방문할 수 있다.

