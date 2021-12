롯데마트 토이저러스, 크리스마스 행사…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트의 토이저러스는 오는 26일까지 크리스마스를 맞아 최대 50% 할인 행사와 증정 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 행사에서는 오직 토이저러스에서만 만나볼 수 있는 단독 상품들을 선보인다. 대표 상품으로 ‘영실업 콩콩이 인형 유모차 세트’와 ‘시크릿쥬쥬 나만의 매직캐리어 스페셜세트’를 판매한다.

캐릭터 콘텐츠 완구도 다양하게 준비했다. 대표 상품으로 ‘타요 컨트롤 주차타워 디럭스’, ‘타요 소방센터 디럭스 플레이세트’, ‘뽀로로 하우스’, ‘뽀로로 코딩컴퓨터’ 등을 선보인다. 클레이, 슬라임 대표 브랜드인 쏘샌드와 슬라이미샌드는 최대 30% 할인이 적용되는 브랜드 세일을 진행한다.

행사 기간 롯데온 내 토이저러스몰에서도 ‘크리스마스 선물 대전’을 통해 총 1000여개의 토이저러스 상품을 최대 50% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

롯데마트 관계자는 “국내 최대 장난감 전문 매장인 토이저러스에서만 만나볼 수 있는 다양한 상품들을 준비했다”며 “매장에 방문하시어 가족들과 크리스마스 선물을 고르는 즐거운 시간을 보내시기 바란다”고 말했다.

