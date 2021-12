경남교육청, 온라인 누리교실 운영 … 내년 커리큘럼 세분화 한다

[아시아경제 영남취재본부 강새롬 기자] 경남교육청이 다채롭고 세분화된 ‘온라인 누리교실’ 사업을 전개한다.

경남 교원들이 직접 개설하고 운영 중인 온라인 누리교실은 교과 프로그램과 교과 외 프로그램으로 구분해 학생 눈높이에 맞춘 다양한 커리큘럼으로 구성됐다.

수업 유형은 실시간 수업과 동영상 콘텐츠 수업으로 구분된다. 실시간 수업은 개별 맞춤 지도를 위해 참여 인원을 15명으로 제한하고 동영상 강의는 수업 종료 후 들을 수 있게 지원하는 내용이다.

온라인 누리교실은 시간과 공간을 초월해 학습 시설이 많지 않은 지역의 학습 수요도 높이게 됐다.

도 교육청은 지원 범위가 중등, 다문화 학생, 수준별 학습 등으로 세분화된 맞춤형 프로그램들을 개설할 예정이다.

박종훈 교육감은 “학교 안팎의 연대와 협력으로 학생 맞춤형 교육 활동을 지원하고, 아이 하나도 놓치지 않는 경남교육을 실현하기 위해 힘 쏟겠다”고 말했다.

영남취재본부 강새롬 기자 renewed@asiae.co.kr