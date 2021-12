‘신선’을 바로 직거래했더니 … 바로마켓 경북도점, 매출 27억원 돌파

전년보다 매출 125% 증가·10만여명 몰려

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상북도가 지난해부터 직거래장터로 2년째 운영 중인 바로마켓 경상북도점이 연 매출 27억원을 달성하며 ‘쏠쏠한’ 재미를 보고 있다.

바로마켓은 소비자가 신선하고 안전한 농산물을 합리적인 가격으로 구매하게 하고 농업인은 안정적으로 생산물을 내놓아 농가소득을 올리고자 마련된 농산물 직거래 장터이다.

올해는 지난 3월 27일부터 경북도농업자원관리원에서 매주 토·일요일에 운영 중이며 지역 내 60여 농가에서 직접 재배한 과일·채소·축산물 등 800여종 농산물을 판매한다.

모든 품목을 일반 마트보다 평균 20% 이상 저렴하게 판매하고 포인트 적립제 시행과 생산자단체와 연계한 품목별 특판행사를 마련했다.

시·군의 날 행사를 확대하고 어린이에게 농업의 가치를 알리기 위한 농산물 체험행사와 온라인 홍보 등도 진행한다.

개장 이후 올해까지 10만281명이 방문했고 매출액 27억원, 자체 앱(App) 등록 회원은 9297명이다.

매출액은 올해 목표 22억원보다 23% 초과 달성해 지난해보다 125% 늘었고 1일 평균 매출액이 3700만원으로 지난해보다 1100만원을 더 올렸다.

지난해는 50대 이상이 바로마켓 방문자의 77%를 차지했으나 올해는 30~40대가 45%를 차지하며 주요 방문 연령대가 낮아졌다.

장터 내 소규모 벼룩시장을 운영하고 즉석 먹거리와 액세서리 등이 저렴하게 판매돼 젊은 주부층을 끌어들이는 데 한몫을 했다고 시는 분석했다.

김종수 농축산유통국장은 “바로마켓이 지역을 대표하는 직거래 장터로 자리매김하도록 협조해준 농업인과 대구시민에게 감사하다”라며 “푸짐한 인심에 웃음꽃이 피는 고향장터로 만들어 가겠다”라고 말했다.

