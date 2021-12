충남, 어린이·청소년 ‘무상버스’ 전국 첫 도입

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 무상버스 이용 대상 범위를 어린이·청소년으로 확대한다.

도는 내년 4월부터 만18세 이하 어린이·청소년에 대한 버스비 무료화 정책을 도입해 운영한다고 15일 밝혔다.

18세 이하 버스비 무료화 정책은 어린이·청소년 이동권 보장과 교통복지 확대, 대중교통 활성화, 저비용사회 구현을 목적으로 도입한다.

대상인원은 충남에 거주하는 26만790명으로 집계된다. 연령대별로는 만 6세~12세 어린이 14만2682명, 만 13세~18세 청소년 11만8108명 등이다. 이외에 만 5세 이하는 여객자동차 운수사업법에 따라 보호자 동반 시 무료로 버스를 탑승할 수 있다.

도는 어린이·청소년이 ‘충남형 교통카드’를 이용해 먼저 버스비를 지불하면 1일 3회 이용분에 한해 환급하는 방식으로 버스비 무료화 정책을 실현할 계획이다.

통계상 지역 청소년의 1인당 버스 이용 횟수는 연평균 301.9회로 집계된다. 또 카드 기준 버스요금이 1180원인 점을 반영할 때 청소년 1인에게 돌아가는 연간 혜택은 35만6242원이 될 것으로 도는 추정한다.

내년 어린이·청소년 버스비 무료화에 필요한 예산은 216억원으로 예상되며 관련 예산은 도와 시·군이 절반씩 부담할 방침이다.

이를 위해 양승조 충남도지사와 황명선 논산시장 등 15개 시·군 시장·군수는 지난 5월 열린 ‘제21회 충청남도 지방정부회의’에서 어린이·청소년 버스비 무료화를 위한 노인 등 대중교통 이용 지원 사업 확대 업무협약을 체결했다.

한편 도는 전국 최초로 75세 이상 어르신(2019년 7월)과 장애인, 국가유공자 및 유족(지난해 7월) 등을 대상으로 버스비 무료화 정책을 도입했다.

어린이·청소년 버스비 무료화 정책 역시 충남이 전국 처음으로 시행하는 정책이다.

