조규일 진주시장 “시민이 행복해 할 사업 발굴 추진하겠다”…자전거·보행자 우회 불편 해소

혁신도시~문산읍 연결 자전거도로 개설 완료



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 조규일 진주시장은 15일 영천교 하부 자전거·보행자 겸용도로 개설공사 완료 현장을 점검했다.

진주시는 혁신도시에서 폐선부지 자전거길 연결 개선을 위한 사업의 일환으로 영천교 하부 자전거·보행자 겸용도로 개설공사를 추진해 총 사업비 1억5000만원을 투입, 지난 9월 착공해 이달 준공했다.

이번 자전거·보행자 겸용도로는 지난 5월 시민텃밭 분양자들과 함께한 ‘시민과의 데이트’ 행사에서 조규일 시장에게 참석자들이 건의한 내용을 반영한 사업이다.

그간 혁신도시와 문산읍은 거리상으로 가깝지만 남해고속도로로 인해 지형적으로 분리돼 있어 도보나 자전거로 이동 시 멀리 우회해야 하는 불편이 있었다.

이에 시는 기존 남해고속도로 교량 하부의 좁고 비포장이던 오솔길을 별도 토지보상 없이 한국도로공사 진주지사의 도로점용 허가를 받아 4~6m로 너비를 확장·포장해 개설, 우회하는 불편을 해소했다.

조규일 시장은 “시민의 입장에서 조금만 생각을 바꾸면 큰 돈 안 들이고 시민들이 편리해질 수 있는 경우가 많다”며 “앞으로도 시민의 입장에서 주민 불편을 해소할 수 있는 사업을 발굴해 추진하겠다”고 말했다.

한편 시는 남강교 충무공동 방향에서 강변 자전거도로 접근성 개선을 위한 연결로 개설, 횡단보도가 없던 금산면 속사교에 과속방지턱 역할을 하는 험프식 횡단보도 설치 등 사업규모는 작지만 시민들의 생활과 밀접한 관련이 있는 생활불편 해소사업을 계속 발굴해 추진한다는 계획이다.

