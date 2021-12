KAI, 차세대 헬리콥터 기술 '진동제어' SW개발 나선다

[아시아경제 이동우 기자] 한국항공우주산업(KAI)은 한국항공우주연구원(KARI)과 공동으로 헬리콥터의 차세대 핵심기술인 진동원 능동제어장치 소프트웨어를 개발한다고 15일 밝혔다.

KAI와 KARI는 국방기술진흥연구소와 2021년 착수 핵심기술 연구개발 과제인 ‘중형헬기 진동저감을 위한 진동원 능동제어장치 SW 개발’ 협약을 체결했다.

진동원 능동제어장치 SW기술은 로터 블레이드의 각도를 조정해 헬기 진동을 자동으로 제어하는 기술이다. 항공 선진국에서도 상용화를 위한 연구개발을 진행하고 있는 차세대 헬기 기술 중 하나다.

KAI는 이번 사업에서 진동원 능동제어장치 SW와 검증 장치를 개발하고 신뢰성 테스트를 거쳐 최종 수리온 시제기에 적용해 성능을 입증할 계획이다.

개발비는 약 123억 원이며 개발기간은 2021년 12월부터 2025년 12월까지 총 48개월이다.

KAI는 수리온 성능개량, 유무인복합체계(MUM-T), 차세대 기동헬기 개발 등 기존 헬기의 진화적 개발과 미래형 헬기 개발을 위한 핵심 기술개발을 추진 중이다.

진동원 능동제어 시스템 연구개발이 성공적으로 마무리되고 국산 중형헬기에 탑재되면 운용 항공기에 적용되는 세계 최초 사례가 된다.

KAI 관계자는“정부와 국내 산학연과의 협력을 통해 미래형 헬기 기술 연구를 지속하고 있다”며 “헬기 기술의 해외 의존도를 탈피하고 군전력 강화는 물론 국산 헬기 경쟁력 강화를 통한 헬기 산업 발전에도 기여 할 것”이라고 말했다.

