영광군 ‘우리마을 랜선여행 홍보영상’ 공개

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 15일부터 군 홈페이지와 유튜브 채널 ‘영광군’을 통해 11개 읍·면 홍보영상을 공개한다고 이날 밝혔다.

‘우리마을 랜선여행’은 비대면 관광마케팅 활성화를 위해 각 읍·면의 대표 관광지뿐만 아니라 곳곳의 숨은 명소를 담았다.

이번 제작한 홍보영상은 군민이나 관광객들에게 영광군의 멋진 관광지 등을 보여줘 언제 어디서나 쉽게 접할 수 있는 랜선 여행을 통해 보는 이에게 감동을 선사할 계획이다.

홍보영상 게시와 함께 간단한 이벤트도 진행한다.

군은 오는 24일까지 11개 읍·면 홍보 동영상을 군 공식 유튜브에서 시청한 후 가보고 싶은 읍·면을 이유와 함께 인증 이벤트 폼에 작성해 제출하면 참여자 중 50명을 추첨해 소금 등 홍보용 특산품을 증정할 예정이다.

군 관계자는 “‘우리마을 랜선여행’을 통해 답답하고 우울할 때 아름다운 군 관광지를 보며 마음을 치유했으면 좋겠다”고 말했다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr