코로나에 멈췄던 서울시 예산안 심사 '영상회의'로 8일만에 재개

서울시청 직원 확진 이후 첫 영상회의

[아시아경제 임철영 기자] 코로나19 감염 확산으로 중단됐던 서울시의회의 내년 서울시 예산안 심사가 재개됐다.

15일 서울시의회에 따르면 예산결산특별위원회는 이날 오전 11시 영상으로 서울시와 예산안 종합 질의에 나섰다. 지난 7일 서울시청 직원의 확진 소식으로 심사가 중단된 이후 8일 만이다.

영상으로 예산안 심사가 진행된 것은 이번이 처음이다. 예결위는 전날 오프라인으로 예산안 질의를 재개하려고 했지만 서울시 예산 담당 직원의 확진 소식으로 온라인으로 전환했다.

김호평 위원장이 시의회 대회의실에서 회의를 주재했고 예결위원과 서울시 관계자들은 화상 시스템에 접속해 질의를 이어갔다. 그럼에도 코로나 확진 판정을 받은 류훈 행정2부시장을 포함해 확진 판정을 받은 간부들이 불참하면서 차질이 빚어지기도 했다.

예결위는 이날 온라인으로 종합 질의를 마무리하고 계수 조정 논의에 들어갈 방침이다.

