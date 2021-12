‘미래 함께 여는 부산교육’ … 부산교육청, 부산교육대상 시상

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시교육청은 지난 14일 시 교육청 별관 국제회의실에서 ‘제34회 부산 교육 대상 시상식’을 열었다.

부산교육대상은 부산교육 발전에 기여한 이를 발굴·시상해 존경받는 스승 상 정립과 교육자 존중 풍토를 조성하기 위해 만들어졌다.

김석준 교육감은 유아·특수교육 부문에 문원자 전 부산진유치원 원장, 초등교육 부문에 백선근 전 용수초등학교 교장, 중등교육 부문에 김대성 전 충렬고등학교 교장, 평생교육 행정 부문에 박동훈 회장에게 상을 수여했다.

문원자 전 원장은 32년간 유치원 교육과정을 내실화하고 가정과 연계한 인성교육을 해왔다.

문 원장은 유아교육진흥원 설립·운영 등 부산 유아교육 공교육 기반 조성과 유아교육 선진화 공로를 인정받았다.

백선근 전 교장은 42년간 초등 과학교육과 인성교육과 영재교육을 활성화 해왔다.

백 교장은 수업컨설턴트와 부산교육연수원 강사로 활동하며 후배 교사를 양성해 초등교육 발전을 이끈 공로로 대상에 선정됐다.

김대성 전 교장은 부산교육 정보화의 기초를 마련했다. 대학 진학 지원센터와 부산 진로·진학시스템을 설계했으며 부산 최초의 학교 사회적협동조합을 결성했다.

김 교장은 다행복지구 도입에 결정적 역할을 해 부산 중등교육 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

박동훈 회장은 39년 6개월간 교육자로서 방과 후 교육과 교육복지와 평생교육, 교직원 연수 내실화 등에 이바지했다.

박 회장은 퇴임 후에도 부산지역 사회교육협의회에서 학부모와 교사, 학생을 대상으로 평생교육 사업과 선생님 자랑대회를 주관해 평생교육에 헌신한 공로로 대상에 선정됐다.

김석준 교육감은 “교육청은 수상자의 교육애와 열정, 헌신을 본받아 ‘미래를 함께 여는 부산교육’ 실현을 위해 매진해 나가겠다”고 말했다.

