[아시아경제 김유리 기자] 페어몬트 앰배서더 서울은 겨울 패키지 '로맨틱 이스케이프'를 출시했다고 15일 밝혔다.

이번 패키지는내년 2월2일까지 이용 가능하다. 객실 1박, 스펙트럼 조식 뷔페 2인, 더 아트리움 라운지 겨울 음료 2잔과 홈메이드 시즈널 마들렌, 피트니스 센터 및 수영장 이용 혜택을 포함했다. 겨울 음료 2잔과 홈메이드 시즈널 마들렌은 시즌에 맞춰 새로운 맛으로 준비된다.

칼 가뇽 페어몬트 앰배서더 서울 총지배인은 "소중한 지인들과 따뜻한 겨울을 제안하기 위해 이번 겨울 패키지를 준비했다"며 "아늑한 인테리어의 객실에서 편안한 투숙과 더 아트리움 라운지에서의 셰프 홈메이드 디저트로 달콤한 겨울을 즐겨보길 바란다"고 말했다.

