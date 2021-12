[아시아경제 공병선 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 242,000 전일대비 2,000 등락률 -0.82% 거래량 31,178 전일가 244,000 2021.12.15 10:37 장중(20분지연) 관련기사 현대모비스, '2045 탄소중립 로드맵' 발표외국인, 4주 연속 '사자'…반도체 중심 순매수 NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장 close 는 오는 16일 오전 10시 국내 기관투자자를 대상으로 기업설명회를 개최한다고 15일 공시했다.

설명회는 컨퍼런스 콜 또는 비디오 컨퍼런스 형식으로 진행될 예정이다.

