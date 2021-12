SK루브리컨츠, 연비 향상된 초저점도 상용차용 엔진오일 출시

㈜한진과 친환경 윤활유 협업 결실

국내 윤활유 최초 초저점도 상용차용 디젤 엔진오일 출시

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 210,500 전일대비 1,000 등락률 -0.47% 거래량 68,663 전일가 211,500 2021.12.15 10:37 장중(20분지연) 관련기사 SK이노, 4년 만에 '복지부 장관 표창' 수상…ESG 경영 결실 SK, 3년간 반도체·배터리 등에서 청년 일자리 2만7000개 창출외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수 close 윤활유 사업 자회사인 SK 루브리컨츠는 트럭과 같은 상용차의 탄소배출을 줄이고 연비를 높여주는 친환경 초저점도 디젤 엔진오일 2종(ZIC X9000 5W-30, ZIC X7000 10W-30 CK-4)을 출시했다고 15일 밝혔다.

가혹한 환경에서 주행하는 상용차 특성 상 엔진을 잘 보호할 수 있는 '점도'가 높은 엔진오일을 사용한다. 엔진오일의 끈적이는 정도를 말하는 점도가 높으면 엔진 보호 성능은 높으나 연비개선 효과가 떨어지는 것이 일반적이다. SK루브리컨츠는 초저점도 엔진오일로 연비도 향상시키면서, 엔진 보호 성능도 뛰어난 제품을 출시했다.

SK 루브리컨츠는 ㈜ 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 29,750 전일대비 50 등락률 -0.17% 거래량 7,881 전일가 29,800 2021.12.15 10:36 장중(20분지연) 관련기사 [단독] 조현민 ㈜한진 부사장, 싱가포르 여행 스타트업 'PORT'에 투자한진, 폐페트병 재활용한 친환경 유니폼 도입한진, 인천글로벌물류센터 건립 자금조달 본격화 close 과 올해 3월부터 신제품의 탄소 감축 및 연비개선 효과를 확인하기 위해 협업해왔다. ㈜ 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 29,750 전일대비 50 등락률 -0.17% 거래량 7,881 전일가 29,800 2021.12.15 10:36 장중(20분지연) 관련기사 [단독] 조현민 ㈜한진 부사장, 싱가포르 여행 스타트업 'PORT'에 투자한진, 폐페트병 재활용한 친환경 유니폼 도입한진, 인천글로벌물류센터 건립 자금조달 본격화 close 이 운용하는 택배 차량에 SK루브리컨츠의 윤활유 신제품을 넣어 측정한 결과 기존 윤활유를 사용할 때 보다 연비가 높아지고 탄소 배출량이 줄어드는 것을 확인했다.

특히 신제품(SK ZIC X9000 5W-30)을 사용한 트럭은, 기존 제품(SK ZIC 15W-40 CJ-4)을 사용할 때 보다 평균 연비가 약 3% 높아졌다. 이는 연간 13만km를 주행하는 11t 트럭 화물차량을 기준으로 연간 유류비 약 115만원을 줄일 수 있는 수준이다. 이산화탄소 배출량은 차량에 따라 연간 최대 2.8t 줄어든 것으로 나타났다. 이 제품은 메르세데스 벤츠, 만(MAN), 볼보, 르노 등 글로벌 완성차들의 공식 승인도 받아, 최고급 초저점도 디젤 엔진오일로써 입지도 확보했다.

또 다른 신제품(모델명: X7000 10W-30 CK-4)은 최신 국제 엔진오일 규격인 'API(America Petroleum Institute) CK-4'를 충족한다. 이 규격은 미국환경보호청이 상용차량의 연비를 높이고 온실가스 배출을 줄이기 위해 만든 기준이다. 이 제품 역시 ㈜ 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 29,750 전일대비 50 등락률 -0.17% 거래량 7,881 전일가 29,800 2021.12.15 10:36 장중(20분지연) 관련기사 [단독] 조현민 ㈜한진 부사장, 싱가포르 여행 스타트업 'PORT'에 투자한진, 폐페트병 재활용한 친환경 유니폼 도입한진, 인천글로벌물류센터 건립 자금조달 본격화 close 과 진행한 테스트에서 약 2.5% 연비 개선 효과를 보였다. 또 25t 트랙터 기준, 연간 1.4t에 달하는 이산화탄소 감축 효과를 나타냈다.

한편 SK루브리컨츠는 12월 20일부터 내년 2월 말까지 신제품 구매시 사은품을 증정하는 이벤트를 실시한다. 이번 이벤트는 SK루브리컨츠와 탄소 감축에 협업 중인 ㈜ 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 29,750 전일대비 50 등락률 -0.17% 거래량 7,881 전일가 29,800 2021.12.15 10:36 장중(20분지연) 관련기사 [단독] 조현민 ㈜한진 부사장, 싱가포르 여행 스타트업 'PORT'에 투자한진, 폐페트병 재활용한 친환경 유니폼 도입한진, 인천글로벌물류센터 건립 자금조달 본격화 close 이 공동으로 시행한다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr