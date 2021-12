홍성교도소 추가 확진자 발생… 교정시설 집단감염 확산 우려

[아시아경제 배경환 기자] 코로나19 집단감염이 발생한 충남 홍성교도소에서 12명의 추가 확진자가 발생했다. 지난 13일 30명의 확진자가 쏟아진 지 이틀만이다. 교정본부와 방역당국은 지난해 동부구치소 집단감염 사태가 또다시 발생할 가능성을 우려하고 있다. 법무부가 전국 직원·수용자를 대상으로 전수검사에 나선 상태로 상황에 따라 코호트 격리 조치가 시행될 수도 있다.

15일 법무부에 따르면 이날 오전 10시 기준, 홍성교도소에서 12명의 코로나19 추가 확진자가 나왔다. 지금까지 확인된 홍성교도소 내 확진자는 직원 3명, 수용자 39명 등 총 42명이다.

이번 집단감염 사태가 시작한 홍성교도소의 경우 지난 13일 수용자 27명, 교도관 3명 등 총 30명의 확진자가 나왔다. 신입 수용자들을 2주간 격리하고 13일째인 지난 10일 검사를 하는 과정에서 40대 수용자에게서 첫 양성 반응이 확인됐다.

1년 전 1200여명의 코로나19 집단감염 사태가 벌어진 동부구치소도 분위기가 심상치 않다. 이날 추가 확진자가 발생하지는 않았지만 법무부는 지난 6일을 시작으로 확진자가 계속 발생하고 있는 점을 감안해 16일 여성 직원·수용자에 대해 추가 검사를 실시할 예정이다. 동부구치소의 경우 지난 13일 직원 490여명, 수용자 1990여명을 대상으로 실시한 유전자 증폭(PCR) 검사에서 여성 수용자 1명이 양성 판정을 받았다. 동부구치소 관련 확진자는 현재까지 총 6명이다.

법무부 내부적으로는 코로나 확산세를 조기 차단하기 위해 17일까지 전국 교정시설 직원 1만7000여명과 수용자 5만3000여명을 대상으로 전수검사에 돌입했다. 검사 결과에 따라 밀접 접촉자에 대해서는 코호트(동일집단) 격리 등의 조치가 시행될 수도 있다. 직원과 수용자를 대상으로 한 3차 접종에도 속도를 낸다는 계획이다.

교정시설 내 집단감염 사태로 수용자들의 이동에 제한이 걸리면서 법원 재판 일정에도 변수가 생길 전망이다. 12월 마지막주를 시작으로 2주간 겨울 휴정기에 들어가는 점을 감안해 최근들어 재판 일정이 몰렸던 상황이다. 실제 홍성교도소 집단감염으로 대전지법 등 인근 지원의 재판 일정은 대부분 연기된 것으로 알려졌다.

다만 지난해 동부구치소 사태 당시 지적된 허술한 방역조치에 대한 논란은 한 결 잦아들었다. 정부의 위드코로나 조치 영향이 적지 않은데다 지난 1년여간 코로나19교정시설긴급대응단 등을 중심으로 방역체계 메뉴얼을 수립해 운영한 결과다. 교정본부 관계자는 "최근에는 모든 민원인에 대해 백신패스제를 적용하는 등 확진 차단에 집중해왔다"며 "앞으로도 상황에 따른 방역체계를 통해 조기 확산 차단에 대응하겠다"고 밝혔다.

