한국캐피탈, 영업자산 3조원 돌파 ‘목전’

[아시아경제 유현석 기자] 여신전문 금융회사 한국캐피탈 한국캐피탈 023760 | 코스닥 증권정보 현재가 867 전일대비 2 등락률 -0.23% 거래량 130,050 전일가 869 2021.12.15 10:36 장중(20분지연) 관련기사 한국캐피탈, 상반기 순이익 231억…전년比 51% ↑[클릭 e종목]"한국캐피탈, 수익 구조 지속 기대"한국캐피탈, 1분 순이익 115억… “분기 실적 세 자리 수 넘겨” close 이 영업자산 규모를 3조원 규모로 끌어올리며 빠르게 성장하고 있다.

한국캐피탈은 15일 현재 영업자산 규모가 2조9000억원이라고 밝혔다. 사상 최대규모 영업자산을 마련한 한국캐피탈은 조만간 3조원을 돌파할 전망이다.

회사 관계자는 “최근 5년간 총자산 연평균 성장률이 약 18%로 빠르게 성장하고 있다”며 “대주주 신용공여 등 안전성을 높인 부분을 자본시장에서 인정받아 영업자산 규모를 키울 수 있었다”고 말했다.

한국캐피탈은 수신기능이 없는 캐피탈사 특성상 사업에 필요한 자금 대부분을 회사채를 통해 조달하고 있다. 올해만 회사채를 통해 총 1조2400억원을 조달했다. 또한 최대주주를 대상으로 500억원 규모 영구채 발행 등 자본 확충을 통해서도 자금을 마련했다.

한국캐피탈은 사업 포트폴리오를 다각화하면서 자산규모를 늘리는데 성공할 수 있었다. 기존 리스금융에 지나치게 편중됐던 사업비중을 낮추고 렌탈, 기업금융 등을 확대해 사업군 별 비중을 균형있게 맞추면서 리스크가 분산되고 수익성도 좋아졌다.

한편 한국캐피탈은 기준금리 인상 추세에 따라 내년에는 리스크 관리에 더욱 힘쓸 계획이다. 역대 최저인 연체율(1개월 이상)도 1% 수준을 유지한다는 목표다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr