한국캐피탈, 올 상반기 누적 순익 462억…견조한 실적 성장 지속

장효원기자

입력2025.08.18 09:21

한국캐피탈, 올 상반기 누적 순익 462억…견조한 실적 성장 지속
여신전문금융회사 한국캐피탈 이 올 2분기에도 실적 성장을 이어가며 당기순익 1000억원 목표 달성에 한층 가까워졌다.


한국캐피탈은 올 2분기 누적 영업이익 611억8000만원, 순이익 462억3000만원을 기록했다고 18일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 29.7%, 11.8% 증가한 수치다.

올 2분기 영업이익은 321억5000만원, 당기순이익은 241억7000만원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 41.4%, 22.2%의 실적 성장을 달성했다.


회사 측은 "기업·투자·소매·오토·리스 등 포트폴리오별 영업자산의 고른 성장과 비이자수익 확대가 상반기 실적 성장을 견인했다"며 "하반기에도 전 사업 부문의 균형 있는 성장을 토대로 안정적 수익 기반을 유지하는 동시에 리스크 관리를 통한 대손 비용 감소로 수익성을 강화해나갈 계획"이라고 전했다.


한국캐피탈의 상반기 말 기준 자산 규모는 4조7600억원으로 외형 성장도 순항 중이다. 주요 재무건전성 지표인 레버리지 배율도 6.7배로 낮은 수준을 유지했다.

한국캐피탈 관계자는 "올 연말까지 영업자산 5조원 돌파, 당기순이익 1000억 원, 고정이하여신비율 1.4% 수준을 예상하고 있으며, 2026년 신용등급 상향을 위한 초석을 다질 수 있도록 하반기에도 총력을 다할 예정"이라고 전했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
