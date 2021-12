[아시아경제 유현석 기자] 디에이테크놀로지 디에이테크놀로지 196490 | 코스닥 증권정보 현재가 7,310 전일대비 40 등락률 -0.54% 거래량 123,556 전일가 7,350 2021.12.15 10:24 장중(20분지연) 관련기사 디에이테크, 코비박 서플라이 체인 강화…"아주대 ICC와 산학협력[특징주]디에이테크놀로지, 유럽 전기차 배터리 시장 진출 기대감에 강세디에이테크놀로지, 3Q 매출 전년比 165%↑… “4분기 수주 확대될 것” close 는 이종욱 대표 외 2인으로 최대주주 변경을 완료했다고 15일 밝혔다.

이번 최대주주 변경을 시작으로 디에이테크놀로지는 지배구조 강화와 더불어 책임경영을 강화할 예정이다.

디에이테크놀로지는 리비안 등 글로벌 완성차 업체와 2차 전지 제조장비 공급계약을 체결하며 수주 확대에 박차를 가하고 있다.

회사 관계자는 "현재 2차전지 사업에서는 리비안을 넘어 유럽 배터리 기업들과도 배터리 장비 공급을 논의하는 등 글로벌 기업으로부터 러브콜을 받고 있는 상황"이라며 "올해에 이어 내년에도 안정적인 성장을 달성할 수 있을 것"이라고 설명했다.

이어 "이번 최대주주 변경을 기반으로 책임경영을 통해 오버행 우려를 해소하고 주주가치 극대화에 최선을 다할 계획"이라고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr