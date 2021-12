“화장품 품질 관리 역량 강화”…CJ온스타일, P&K와 업무협약 체결

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일은 뷰티 상품의 품질 관리 역량 강화를 위해 피부 인체적용시험 전문 기업 피엔케이피부임상연구센타(P&K)와 전략적 업무협약을 체결한다고 15일 밝혔다.

CJ온스타일은 화장품 효능 및 유해성 검증에 주력하는 P&K와 손잡고 자체 브랜드(PB) 및 화장품 협력사에 대한 신속한 품질검사 및 광고 심의 문구 협의 등을 상호 협력하기로 했다. P&K는 CJ온스타일의 화장품 분야 자문 위원으로 참여하게 된다.

P&K는 2010년 국내 최초로 의사가 설립한 피부 인체적용시험 기관이다. 차별화된 노하우와 연구 능력을 바탕으로 화장품, 건강기능식품, 미용 기기 등 다양한 제품과 원료 등의 피부 인체적용시험을 진행하고 있다.

CJ온스타일 관계자는 “끊임없는 품질관리 향상으로 구매 단계 전부터 고객 만족을 실현하기 위해 최선을 다하고 있다”며 “앞으로도 상품 트렌드에 따른 변화에 맞춰 전문 기관과의 협업을 통해 고객이 믿고 즐길 수 있는 쇼핑 플랫폼의 자리를 굳건히 지킬 것”이라고 말했다.

