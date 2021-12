이디야커피, 제페토 매장 방문자 300만명 돌파

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 메타버스 플랫폼 ‘제페토(ZEPETO)’에 오픈한 ‘이디야 포시즌카페점’이 최단기간 누적 방문자 수 300만명을 돌파했다고 15일 밝혔다.

이디야커피는 고객에게 차별화된 경험을 제공하고, Z세대를 사로잡기 위해 지난 7일 국내 업계 최초로 네이버제트와 협업해 제페토 인기 공식맵 포시즌카페 겨울테마에 가상매장 이디야 포시즌카페점을 열었다.

개점 이후 포시즌카페 월드맵은 이틀 만에 방문자 수 100만명을 넘어 일주일 만에 300만명을 돌파했다. 또한 동기간 내 제페토 월드맵 중 방문자 수 1위를 기록하며 MZ세대들의 선풍적인 인기를 끌고 있다.

이디야 포시즌카페점을 방문하는 고객들은 가상 메이트 캐릭터 ‘토피(TOFFY)’와 매장 내 진열된 다양한 인기 제품들을 체험할 수 있으며, 2층 테라스에는 호떡 코너가 마련돼 있어 겨울 대표 간식과 함께 겨울 풍경을 즐길 수 있다.

이디야커피는 오는 22일 이디야 포시즌카페점에서 타임어택 이벤트를 진행한다. 매장 앞 홍보포스터를 통해 이달 신메뉴 음료를 선공개하고, 신메뉴 음료 쿠폰코드를 선보일 예정이다. 해당 코드를 이디야멤버스 앱에 입력하는 방문자 중 선착순 300명에게 신메뉴 음료 교환권을 제공한다.

한편, 제페토 매장 오픈 기념 SNS 인증샷 이벤트는 오는 20일까지 진행되며, 참여하는 고객들은 추첨을 통해 애플워치7(2명)과 이디야 모바일 상품권(1만원권 100명, 5000원권 100명)을 받을 수 있다. 당첨자는 27일 개별 연락을 통해 발표될 예정이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr