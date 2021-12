[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 덕양산업 덕양산업 024900 | 코스피 증권정보 현재가 3,140 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,180 2021.12.15 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일[특징주] 일지테크, 덕양산업 등 강세…최재형 대권출마설에 임원 사시·연수원 동기 부각반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close =직원 성과금 지급 위해 자기주식 6만8300주 2억원에 처분 결정

◆ SGC에너지 SGC에너지 005090 | 코스피 증권정보 현재가 46,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 46,500 2021.12.15 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 SGC에너지, 신재생에너지공급인증서 매매...720억 규모[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일[클릭 e종목]"SGC에너지, 4분기 역대급 실적 예고" close =720억원 규모 신재생에너지공급인증서 공급 계약 체결

◆ SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 181,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 179,500 2021.12.15 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]- 코스피 7일에코밴스, SKC 상대로 790억원 규모 유상증자 결정SK그룹 '전문경영인 부회장 체제' 확립 close =종속회사 넥실리스 말레이시아 법인에 1000억원 규모 제3자배정 유상증자 결정

◆ 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 656,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 677,000 2021.12.15 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 12월 증권가 목표가 상향 종목보니...호실적·신사업 테마 강세[특징주] 효성첨단소재, 내년 영업이익 개선 전망…4%↑[클릭 e종목] "효성첨단소재, 내년에서 실적 성장 지속" close =계열사 Hyosung Steel Cord(Qingdao) Co에 224억원 규모 채무보증 결정

◆ 한라 한라 014790 | 코스피 증권정보 현재가 5,450 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,490 2021.12.15 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 한라, 내년 자체 분양 물량 확대한라, 834억 규모 양주 회정동 공동주택 신축공사 수주한라, 2906억 규모 시흥 은행2지구 공동주택 신축공사 수주 close =계열사 제이제이한라에 173억원 규모 금전 대여 결정

◆ 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 60,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 61,500 2021.12.15 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 효성중공업, 부산 지역 액화수소 인프라 구축 나선다중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조효성중공업, 803억 규모 오피스텔 공사도급 계약 체결 close =효성해링턴 플레이스 상무역 아파트 수분양자에 312억원 규모 채무보증 결정

◆ 진흥기업 진흥기업 002780 | 코스피 증권정보 현재가 2,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,145 2021.12.15 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 진흥기업, 1383억원 규모 공사 수주 진흥기업, 219억 규모 천연가스 공급시설 공사 수주정부, 원전예산 증가 편성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는?? close =효성해링턴 플레이스 상무역 분양계약자에 312억원 규모 채무보증 결정

◆ 우신시스템 우신시스템 017370 | 코스피 증권정보 현재가 4,490 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,320 2021.12.15 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장우신시스템, 30년 노하우 고객 네트워크 탄탄‥외부요인으로 재무구조는 악화 삼성전자 240조 투자! 황금 수혜株, 드디어 찾았습니다! close =계열사 무한우신기계유한공사에 56억원 규모 채무보증 결정

◆ 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 230,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 230,000 2021.12.15 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 GC녹십자, 4891만달러 규모 독감백신 수주 성공[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일[클릭e종목]"녹십자, 낮아지는 CMO 기대감…목표가↓" close =독감백신 해외 수주 관련 보도에 대해 잠정 수주물량을 범미보건기구로부터 통지받았다고 해명

◆ KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,900 2021.12.15 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"KT&G, 미 영업 잠정중단 재무적 영향 크지않아"KT&G, 미국 담배 판매 중단…현지 법인 매출 2463억 규모 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아 close =미국 궐련담배 규제 강화 및 시장경쟁 심화 등으로 인한 미국 사업 재검토 필요성 때문에 미국 판매용 궐련담배 영업 잠정 중단

◆ 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 129,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 130,000 2021.12.15 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 롯데 사내벤처 ‘워커스하이’, 인터마인즈와 맞손…AI 개발 속도낸다거리두기 강화에 주류株 '비틀'롯데家 신동주, 롯데쇼핑·롯데칠성음료 잔여 지분 모두 매각 close =1500억원 규모 단기차입금 증가 결정

◆ 엠씨넥스 엠씨넥스 097520 | 코스피 증권정보 현재가 50,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 51,400 2021.12.15 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은?"D램 가격 반등·공급망 이슈 완화…IT 업종 훈풍 기대"[클릭 e종목] “엠씨넥스, 내년 카메라모듈 업황 회복 기대” close =보통주 1주당 500원, 배당금 총액 89억원 규모의 현금배당 결정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr