제주 드림타워 복합리조트, 프로골퍼 안소현 홍보대사 위촉

[아시아경제 김유리 기자] 프로골퍼 안소현이 개관 1주년을 맞은 제주 드림타워 복합리조트의 홍보대사가 됐다.

롯데관광개발은 KLPGA 소속 프로골퍼인 안소현(삼일제약)을 홍보대사로 위촉하는 위촉식을 가졌다고 15일 밝혔다. 안소현은 2013년 KLPGA에 데뷔했다. 최근엔 TV 골프예능 프로그램에서 적극적인 모습을 보이면서 차세대 스포테이너(스포츠 선수+엔터테이너)로 거듭나고 있다.

롯데관광개발 측은 "인플루언서 골퍼 안소현이 드림타워와 함께 국내 첫 K-패션 전문몰인 '한 컬렉션(HAN Collection)'을 알리는 데 도움이 되기를 기대한다"며 "MZ세대(밀레니얼+Z세대) 골프족을 겨냥한 레슨 패키지 등 다양한 프로모션도 준비할 계획"이라고 말했다.

한 컬렉션은 BTS, 블랙핑크 등 한류스타 디자이너로 이름을 알린 백지훈, 윤춘호 등 유명 디자이너와 신진 디자이너 등 200여명의 국내 디자이너가 결집한 K-패션 전문몰로 제주 드림타워점과 광화문빌딩점 2곳에서 운영되고 있다. 최근에는 클랭클랑 앤투마스 등 기능성보다 패션과 감성을 중시하는 순수 국내 디자이너 골프 브랜드를 유치했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr