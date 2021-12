LS전선, 지속가능경영보고서로 美 '갤럭시 어워즈' 금상

ESG 경영 비전 중심으로 주요 성과 담아 다수 평가 항목서 최고점

[아시아경제 김흥순 기자] LS전선은 2021 지속가능경영보고서로 글로벌 홍보마케팅 대회 '갤럭시 어워즈'에서 금상을 수상했다고 15일 밝혔다.

갤럭시 어워즈는 미국 마케팅 전문 평가기관인 '머콤'사가 주관한다. 세계 50여개국 전문가들이 지속가능경영보고서, 광고, 영상 등 총 15개 분야에서 수상작을 뽑는다. 출품작에 대해 광고나 스폰서를 받지 않고 독립적으로 평가해 신뢰성이 높은 것으로 알려져 있다.

LS전선 2021 지속가능경영보고서는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 비전을 중심으로 사회공헌, 동반성장, 윤리경영, 친환경경영 등 10개 부문의 주요 성과들을 정리했다. 이 가운데 최고 경영자 메시지, 기업의 사회적 책임(CSR) 성과, 디자인, 정보 접근성, 가독성 등 모든 평가항목에서 최고 점수를 받았다.

앞서 LS전선은 올해 6월 ESG경영 비전을 선포했다. 이후 ESG위원회와 전담부서를 신설하고, 친환경 제품 개발과 안전 관리 등을 강화해 나가고 있다.

