이마트24, 한정판 ‘솔드아웃 왕뚜껑’ 출시…“컵라면 사고 경품도 받자”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 리셀마켓 ‘솔드아웃’ 및 식품업체 ‘팔도’와 손잡고 한정판 ‘솔드아웃 왕뚜껑’을 선보인다고 15일 밝혔다.

이번에도 경품 이벤트를 준비했다. 다음달 31일까지 솔드아웃 왕뚜껑 패키지에 있는 QR코드를 스캔하면 이벤트 페이지로 연결되며, 상품에 동봉된 쿠폰 번호를 입력하면 된다. 참여한 모든 고객에게는 솔드아웃에서 현금처럼 사용 가능한 포인트가 랜덤으로 지급된다. 당첨 포인트는 즉시 확인이 가능하며 포인트는 등록을 한 뒤 한 달 간 사용할 수 있다.

솔드아웃 포인트를 획득한 고객들은 자동으로 경품 행사에 참여되며, 추첨을 통해 10명에게 최대 160만원 상당의 한정판 스니커즈를 선물로 제공한다. 당첨자 발표는 내년 2월 7일에 있을 예정이다.

솔드아웃 왕뚜껑 컵라면 구매 시 이마트24 모바일 애플리케이션(앱) 통합바코드를 스캔하고 스탬프 2개를 모으면, 추첨을 통해 56명에게 디올·발렌시아가·메종 마르지엘라 등 명품 브랜드의 신발·옷과 솔드아웃 포인트 1만원을 선물로 제공한다.

이마트24 관계자는 “한정판 스니커즈 상품에 열광하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들의 심리와 소비 패턴을 분석해 마케팅을 기획하게 됐다”며 “큰 선물과도 같은 이벤트로 고객들에게 기분 좋은 경험을 선사해 브랜드가 오래 기억될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr