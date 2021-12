김한결·박창현·최유정·정음조·윤성자 주무관 동대문구 친절공무원 선정

전농1동 박창현 주무관 등 친절하고 적극적인 업무처리 및 민원응대 직원 5명 2021년 동대문구 베스트 친철공무원 선정 표창 수여...이달의 미소지기, 칭찬릴레이, 마음변화 감성교육 등 친절행정 구현 위해 지속적 노력-



[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 친절하고 적극적인 업무처리로 직원 및 구민들에게 인정받은 ‘2021년 베스트 친절공무원’ 5명을 선정했다.

‘2021년 베스트 친절공무원’으로 선정된 직원은 ▲홍보담당관(前주택과) 정음조 ▲자치행정과(前휘경2동) 최유정 ▲청소행정과 윤성자 ▲치수과 김한결 ▲전농1동 박창현 주무관이다.

이번 평가에서 최고점을 받은 전농1동 박창현 주무관은 “민원서류 발급을 위해 퇴근시간에 임박해 방문했는데도 꼼꼼하고 친절하게 민원서류를 발급해줘서 감사했다”, “문의사항에 대해 친절할 뿐 아니라 자세하고 적극적인 설명이 인상 깊었고 고마웠다”며 구민에게 친절직원으로 추천받았다.

이외도 공동주택 내 공사업체 선정, 입주자대표회의 구성 등 공동주택과 관련한 민원사항에 대해 책임감과 사명감을 갖고 적극적으로 해결한 정음조 주무관, 몸을 사리지 않고 무단투기 쓰레기를 처리하고 신속하게 단속해 깨끗한 동네를 만든 윤성자 주무관, 노후화된 성북천 주변 환경개선으로 구민들의 휴식공간을 찾아준 김한결 주무관이 ‘2021년 베스트 친절공무원’으로 선정됐다.

이들은 특히 코로나19로 인해 민원응대 및 사업추진에 많은 어려움이 있었음에도 불구하고 친절하고 적극적인 업무처리와 민원응대로 직원 및 구민들에게 깊은 감동을 남겼다.

구는 베스트 친절공무원으로 선정된 직원들에게 그간의 노고를 위로하고 사기를 진작하기 위해 구청장 표창을 수여했다.

유덕열 동대문구청장은 “진정한 친절은 구민의 작은 목소리에도 귀 기울이고 공감하려는 자세에서부터 시작된다”며 “앞으로도 직원들과 함께 구민들이 겪는 사소한 문제라도 최선을 다해 해결하며 마음에서 우러나오는 친절행정을 실천하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

동대문구는 ‘구민과의 소통과 공감’을 구정운영의 으뜸 철학으로 삼아 ▲부서별 이달의 미소지기, 칭찬릴레이, 칭찬게시판 운영 ▲마음변화 감성교육 ▲기분 좋은 통화마당(해피콜) 운영 등 직원들의 친절 마인드 함양을 위한 다양한 프로그램을 운영, 친절행정을 구현하기 위한 노력을 지속적으로 해 나가고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr