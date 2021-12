제주 서귀포 서남서쪽 해역서 규모 4.9 지진…역대 11번째(종합)

수동 정보 분석 기반 지진 규모는 4.9

기상청 "추가 여진 감시 중"

소방청 "현재까지 피해 신고 없어"

올해 발생한 지진 규모 1위, 역대 11위

[아시아경제 한진주 기자] 14일 제주 서귀포시 서남서쪽 41km 해역에서 규모 4.9 지진이 발생했다. 올해 발생한 지진 중 가장 큰 규모다.

기상청에 따르면 지진은 이날 오후 5시19분 14초에 제주 서귀포시 서남서쪽 41km 해역에서 발생했고 진앙은 북위 33.09, 동경 126.16도다. 발생 깊이는 17km다.

최초 관측 당시 분석한 지진 규모는 5.3이었으나 수동으로 분석한 정보를 기반으로 지진 규모를 4.9로 하향 조정했다. 최초 관측 시간은 이동 속도가 빠른 지진파(P파)가 도달한 시간을 말한다.

기상청 관계자는 "추가 여진을 감시 중이며 지반이 연약한 곳은 피해가 있을 가능성이 있다"며 "서귀포에서 이 정도 규모의 지진이 발생한 것은 처음"이라고 설명했다.

소방청은 "제주 앞바다 지진 관련 현재까지 피해는 신고되지 않았지만, 전국적으로 지진을 감지했다는 신고가 많았다"고 밝혔다.

이날 발생한 지진은 올해 한반도에서 발생한 지진 규모 중 가장 크다. 한반도에서 발생한 지진 중 역대 11번째 규모에 해당한다. 올해 남한과 해역에서 발생한 지진 규모로도 1위다.

역대 가장 규모가 컸던 지진은 2016년 9월 경북 경주시 남남서족 8.7㎞에서 발생한 규모 5.8 지진이다. 그 다음은 2017년 11월15일 경북 포항시 북구 북쪽 8㎞ 지점에서 발생한 규모 5.4의 지진이다.

이날 기상청은 지진 발생 4초 후 마라도에서 지진을 최초로 관측했다. 12초 후에 지진조기경보가 통보됐다. 긴급재난문자는 17초 후에 전국으로 전송됐다.

이번 지진의 계기진도는 제주에서 5, 전남 3, 경남·광주·전북은 2다. 진도가 5인 경우 거의 모든사람이 진동을 느끼고 그릇이나 창문 등이 깨지고 불안정한 물체는 넘어진다. 3은 실내에서 특히 건물 위층에 있는 사람이 현저하게 지진을 느끼고 정지한 차가 약간 흔들리는 정도다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr