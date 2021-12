"머크 코로나19 경구용 치료제, 산모와 태아에 악영향 우려"

[아시아경제 이현우 기자] 미국 제약사 머크앤드컴퍼니(MSD)가 개발한 코로나19 경구용 치료제가 임신부와 태아에 건강에 악영향을 끼칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다. 해당 약물이 태아의 분열세포에 영향을 끼칠 수 있어 선천적 기형을 유발할 가능성이 있다는 지적이 나오면서 안전성 우려가 커지고 있다.

13일(현지시간) NYT에 따르면 일부 과학자들은 MSD의 경구용 코로나19 치료제인 몰누피라비르가 인체의 DNA에 문제를 일으킬 수 있으며, 특히 산모와 태아의 DNA에 문제를 일으켜 선천적 기형을 일으킬 위험성이 있다고 우려하는 것으로 알려졌다.

NYT에 따르면 최근 노스캐롤라이나대학 연구팀이 햄스터를 상대로 몰누피라비르를 적용하는 실험을 한달가량 진행한 결과, 이 약품이 DNA 변형을 유발한다는 사실을 발견했다. 연구팀에 따르면 몰누피라비르는 인체에 코로나바이러스의 리보핵산(RNA) 구성요소와 유사한 화합물을 생성시키며, 해당 화합물이 코로나19의 RNA에 오류를 일으켜 바이러스의 자기복제를 막는다. 문제는 이런 오류를 인체의 DNA에도 일으킬 수 있다는 것이다.

지난달 30일 몰누피라비르 승인을 권고한 미국 식품의약국(FDA) 자문위원회에서도 이와 같은 우려가 제기된 바 있다. 당시 몰누피라비르는 자문위 표결에서 찬성 13, 반대 10의 근소한 표차로 승인 권고를 받은 바 있다.

지난달 초 세계 최초로 몰누피라비르 사용을 조건부로 허가한 영국에서도 이러한 이유로 임신부와 수유 중인 여성은 약을 사용하지 못하도록 했다. 가임 여성은 약을 먹는 동안과 약을 먹은 후 나흘 동안 피임을 권고했다.

이처럼 몰누피라비르에 대한 부작용 우려가 나오자 과학자들은 MSD가 DNA 변형을 확인하기 위해 시행한 동물 실험 결과를 모두 공개해야 한다고 촉구했다. 앞서 MSD는 "자체 동물 실험에서는 DNA 변형 징후가 없었다"고 해명한 바 있다.

MSD는 FDA 자문위원회에 "임신기간 몰누피라비르를 복용한 여성의 상태를 관찰하는 프로그램을 운영하겠다"는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

