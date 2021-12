최근 5일간 매일 학생 762.4명씩 확진…총 3812명

[아시아경제 이준형 기자] 최근 5일간 전국에서 하루 평균 762.4명의 유치원·초·중·고등학교 학생이 코로나19에 확진된 것으로 나타났다.

14일 교육부에 따르면 이달 9∼13일 전국 유치원과 초·중·고 학생 3812명이 코로나19에 확진됐다. 올 3월 개학 이후 누적 확진자는 5만1502명으로 늘었다.

교직원 확진자는 321명으로 하루 평균 64.2명꼴이다. 이날 오후 4시 기준 전국 학생 593만5756명 중 87.2%인 517만8066명이 등교수업을 했다. 초등학생은 90.2%, 중학생은 89%가 등교수업을 했다. 고등학생 등교수업 비율은 79.4%로 가장 낮다. 고교 3학년에 대해 대학수학능력시험 이후 학교별 등교·원격수업을 탄력적으로 병행한 영향이다.

학교 기준으로는 전국 2만447개 학교 중 98%에 달하는 2만39곳(98.0%)이 등교수업을 했다. 322곳(1.6%)은 원격수업을 했다. 재량휴업 등을 실시한 학교는 86곳(0.4%)이다.

등교수업 비율은 수도권 97.6%, 비수도권 98.3%다. 전국 대학교에서는 최근 5일간 하루 평균 학생 56.2명, 교직원 11.6명이 확진됐다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr