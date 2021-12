진주시-한국항공우주연구원, ‘항공우주 분야 공동협력’ 협약 체결

누리호 개발 주축 항우연과 교류 강화 … 신규사업 발굴·기술경쟁력 확보



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 대전 한국항공우주연구원과 항공우주 분야 공동협력을 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

협약식은 조규일 진주시장과 이상률 한국항공우주연구원장을 비롯한 양 기관의 실무진들이 참석한 가운데 항우연에서 진행됐다.

이번 협약을 기점으로 진주시와 항우연은 기관 간 협력사업을 적극 발굴하고 항공우주 관련 포럼 등의 행사 개최를 상호 지원하는 등 항공우주산업 발전을 위해 협력하게 된다.

항우연은 국가 항공우주 과학기술 연구를 담당하는 정부출연기관으로, 최근 한국형 발사체(누리호) 개발의 주축이 되는 등 세계적 수준의 항공우주 전문기관으로 성장하고 있다.

항우연과 교류 협력 강화는 진주를 비롯한 서부 경남의 항공우주 분야 기술 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것으로 보인다.

조규일 진주시장은 “국가 항공우주 전문 연구기관인 항우연과의 협력은 지역의 항공우주 분야 경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

한편 진주시는 지난해부터 경상국립대학교, 한국산업기술시험원, 한국세라믹기술원, 경남테크노파크, 한국생산기술연구원 진주뿌리기술지원센터 등 진주시 소재 기관과 항우연 간 공동협력사업을 진행해 왔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr