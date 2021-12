목포시, 고용위기지역 재연장 정부 건의

전남도·영암군·해남군·조선업체 등과 함께 조선산업 인력부족 해소 방안 제안

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 정부에 고용위기지역 지정 연장을 건의했다고 14일 밝혔다.

시는 지난 13일 목포대학교 신해양산단캠퍼스에서 열린 ‘제13회 전남 조선·해양인의 날 행사’에 참여해 전라남도, 영암군, 해남군, 조선업체 등과 함께 조선산업 인력부족 해소를 위해 정부에 공동 건의했다.

이번 건의문은 최근 도내 조선소 선박 수주가 증가함에 따라 기능 인력 확보가 시급하지만 조선경기 불황 시 대규모 인력 조정 여파로 수급이 곤란한 상황을 해소하기 위해 채택됐다.

참여 기관·업체들은 조선업 특별고용 업종과 고용위기지역이 올해 12월말 종료됨에 따라 조선 기능 인력확보 및 고용안정과 일자리 사업 확보를 위해 조선업 특별고용지원업종 및 고용위기 지역 지정을 내년 12월까지 연장해줄 것을 건의했다.

이와 함께 조선업 훈련기간 중 최저 생계비(4인 가구 146만원) 보장이 어려워 훈련생 모집에 애로가 있기 때문에 현재 40만원인 훈련수당을 80만원으로 인상해줄 것을 요청했다.

이 밖에 코로나 상황 등으로 외국인 노동자 입국 제한, 외국인 인력의 잦은 이직 등으로 애로가 가중되고 있어 외국인 인력 수급 E-7 비자 확대 및 도입 절차 완화 등을 제안했다.

또 광주출입국·외국인 사무소 목포 출장소의 사무소 승격을 건의했다. 목포 출장소는 타 지역 출장소과 달리 도서지역까지 담당하고 있어 관할지역이 넓고, 직원수에 대비해 등록 외국인이 많아 민원업무 적체가 심한 상황이다.

마지막으로 친환경 조선산업과 해상풍력산업 밸류체인으로의 전환을 위해 대불산단, 삽진산단 등에 대한 산단대개조사업 지정을 건의했다.

시 관계자는 “조선·해양산업은 서남권 지역경제를 지탱하는 주력산업인 만큼 간절한 뜻을 모아 정부에 지속적으로 건의하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr