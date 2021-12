군인공제회, 올해 국내 블라인드 펀드 운용사 18개사 선정...총 2500억 출자

[아시아경제 박지환 기자] 군인공제회는 수익 제고와 신규 투자 기회 확보를 위해 2021년 국내 블라인드 펀드 운용사 18개사를 선정해 총 2500억원 규모의 출자를 의결했다고 14일 밝혔다. 위탁운용 규모는 프라이빗에쿼티(PE) 분야 1500억원, 벤처캐피탈(VC) 분야 1000억원 등이다.

군인공제회는 국내 PE 및 VC 블라인드 펀드 운용사 선정을 위해 지난 10월부터 제안서를 접수 받았다. 이달 초까지 프리젠테이션(PT)을 비롯한 평가위원회, 운용사 실사 등을 통해 최종 운용사를 선정했다. 규모는 각 운용사 및 펀드 형태별로 200억 원에서 100억 원이다.

이번 군인공제회 블라인드 펀드 운용사로 18개사를 최종 선정했다. PE분야 일반리그는 NH투자증권-우리PE, 웰투시인베스트먼트, 이앤에프PE, 큐캐피탈파트너스, 파라투스인베스트먼트, 프리미어파트너스 총 6개 운용사를 선정했다. PE분야 루키리그는 이니어스PE, 시냅틱인베스트먼트로 2개사다. VC분야는 일반리그에 스틱벤처스, IMM인베스트먼트, SV인베스트먼트, 유티씨인베스트먼트, 인터베스트, K2인베스트먼트, 파트너스인베스트먼트, 한국투자파트너스 8개사를 선정하고, 루키리그는 에이벤처스, 킹고투자파트너스 2개사를 선정했다.

군인공제회는 작년부터 강소 운용사 발굴을 통한 포트폴리오 다각화 목적으로 루키리그를 도입했다. 루키리그는 운용역 개인의 투자실적(트랙레코드)은 있지만 운용사의 업력이 짧아 상대적으로 주목받지 못했던 신예를 발굴하는 제도다.

이상희 금융투자부문 이사(CIO)는 "일반리그는 안정성과 전문성을 확보하는 차원에서 국내 기관투자자로부터 투자가 확약된 펀드를 기본 지원조건으로 내세웠다"며 "투자 기회를 적기에 잡아 안정적으로 수익을 낼 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

한편 군인공제회는 작년에 2차례의 걸쳐 블라인드 펀드 위탁운용사에 총 2800억원 출자를 확약한 바 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr