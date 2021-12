LG, '사람 말 알아듣는 똑똑한 초거대 AI' 엑스원 공개(종합)

[아시아경제 정현진 기자] "소셜네트워크서비스(SNS)에서 본 사진처럼 방 분위기를 꾸며줘." 메타버스 공간을 크리스마스 파티를 할 수 있는 곳으로 꾸미기 위해 인공지능(AI)에게 지시한다. AI는 사탕 디자인의 소파와 화려한 조명, 크리스마스 양말, 벽지까지 디자인해 추천한다. 창문 밖 풍경도 크리스마스 분위기가 나도록 바꿔달라는 말에 눈이 가득한 풍경을 내놓는다. AI가 일종의 '디자이너' 역할을 하면서 이용자가 말하는 의도를 파악해 집안 공간을 꾸미는 것이다. 모두 LG AI연구소가 만들어낸 초거대 AI '엑사원'의 솜씨다.

출범 1주년 맞은 LG AI연구원, ‘엑사원’ 공개…세계에서 가장 많이 공부한 AI

구광모 LG 회장의 미래 신사업 ‘핵심 병기’인 LG AI연구원이 초거대 인공지능(AI) ‘엑사원(EXAONE)’을 전격 공개하고 글로벌 초거대 AI 생태계 확장을 예고했다. ‘상위 1% 수준의 전문가 AI’를 적극 활용해 LG 전 계열사 사업에 적용하는 것을 시작으로 글로벌 파트너사와 연합해 활용처를 확대하고 결과적으로는 초거대 AI를 대중화하는 것을 목표로 세웠다.

LG AI연구원은 14일 설립 1주년을 맞아 온라인으로 진행한 ‘LG AI 토크 콘서트’에서 엑사원을 공개하고 주요 연구 성과와 향후 계획을 발표했다. 초거대 AI는 인간의 뇌 구조와 유사하게 설계돼 인간처럼 사고·학습·판단할 수 있는 AI이며, 엑사원은 ‘인간을 위한 전문가 AI(EXpert Ai for everyONE)’라는 의미를 담고 있다. LG AI연구원은 지난 5월부터 초거대 AI를 연구해왔다.

파라미터는 AI가 딥러닝을 통해 학습한 데이터가 저장되는 곳을 말하며, 이론상 파라미터가 많을수록 AI가 더 정교한 학습을 할 수 있는 것으로 알려져 있다. 엑사원은 국내 최대인 약 3000억개의 파라미터를 보유하고 있으며 언어, 이미지, 영상에 이르기까지 인간의 의사 소통과 관련된 다양한 정보를 습득하고 다룰 수 있는 멀티 모달리티 능력을 갖췄다.

멀티 모달 AI 기술이 고도화되면 AI가 데이터를 습득해 이해하는 수준을 넘어 추론하고 시각과 청각 등 감각 영역을 넘나드는 창조적 생성을 할 수 있다. 크리스마스를 맞아 메타버스 공간을 꾸몄던 것이 대표적이다. 기존 AI는 텍스트를 분석해 이미지를 찾는 수준이었다면 학습된 정보를 기반으로 스스로 판단해 이미지를 만들어낸다. 예를 들어 "호박 모양의 모자를 만들어 줘"라고 말하면 직접 새로운 이미지를 그리는 식이다.

이 같은 멀티 모달 AI를 개발하기 위해 LG AI연구원은 세계 최대 규모의 학습 데이터를 활용했다고 설명했다. 엑사원은 말뭉치 6000억개와 언어, 이미지가 결합돼 있는 고해상도 이미지 2억5000만장 이상을 학습했다. LG 계열사들이 보유하고 있는 전문 데이터를 포함해 논문, 특허 등의 정제된 말뭉치들을 학습해 다양한 산업 분야에서 전문가로 활약할 수 있는 가능성을 높여 가고 있다.

엑사원은 이중 언어가 가능한 AI다. 미국 AI연구소 오픈AI가 개발한 초거대 AI인 GPT-3가 영어를 학습하고 국내에서 개발 중인 다른 초거대 AI들이 한국어에 집중하는 것과 달리 원어민 수준으로 한국어와 영어를 이해하고 구사할 수 있는 AI다.

LG, 초거대 AI 생태계 확장 예고…"전문가 AI 만들 것"

LG AI연구원은 초거대 AI인 엑사원을 제조·연구·교육·금융 등 사실상 모든 분야에서 상위 1% 수준의 전문가 AI로 활약할 수 있도록 만든다는 계획이다. 이를 3단계에 걸쳐 글로벌 초거대 AI 생태계 조성하겠다는 것이다.

우선 엑사원을 사용할 수 있는 통로인 오픈 API를 LG 계열사들에 공개해 전자·화학·통신 등 LG 사업 전반에 초거대 AI를 적용할 수 있도록 했다. 이미 LG 계열사들은 챗봇의 고도화, 신소재·신물질 발굴 등에 엑사원을 적용하고 있다. LG AI연구원 관계자는 "기존 AI와 달리 엑사원은 스스로 문헌을 읽고 분석한 뒤 데이터 베이스를 구축, 고급 인력들이 단순 작업이 아닌 더 가치 있는 일에 시간을 집중할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

이후 LG AI연구원은 금융· 패션·유통·교육 등 다양한 글로벌 파트너사와 함께 연합을 결성해 초거대 AI 활용 영역을 넓혀 나갈 계획이다. LG AI연구원은 이 과정에서 가장 중요한 데이터 보안 문제를 해결하기 위해 ‘엑사원 튜닝’이라는 알고리즘도 자체적으로 개발했다. AI연구원은 궁극적으로 초거대 AI를 일부 기업이 독점하는 것이 아니라 일반 대중에까지 공개하는 대중화를 통한 상생 환경 구축 방안도 검토하고 있다.

배경훈 LG AI연구원장은 "어려운 난제를 해결하기 위해 끊임없이 도전하고, 우수한 연구 성과를 바탕으로 고객에게 꼭 필요한 전문가 AI를 만드는 연구원이 되고자 한다"면서 "캐나다 토론토대, 미국 미시건대, 서울대, 카이스트 등 국내외 주요 대학, 석학들과 연구개발 연계 체계를 더욱 강화하고, 향후 API 공개와 외부 파트너십을 통해 집단 지성으로 글로벌 초거대 AI 생태계를 만드는 데 기여할 것"이라고 말했다.

LG의 대표적인 미래 신사업으로 꼽히는 LG AI연구원은 구 회장의 적극적인 지원하에 지난해 12월 출범, 향후 3년간 2000억원을 투입해 기술을 개발하고 2023년까지 그룹 내 AI 전문가를 1000명 선까지 늘리겠다는 목표를 세운 상태다.

출범 후 1년간 연구 분야에서 최적 경로 강화 학습, 작곡하는 AI 등 올해에만 18건의 논문이 AAAI, CVPR, ICLR, NeurlPS 등 세계 최고 권위의 인공지능 학회에서 채택되는 성과를 거뒀다. 또 LG 계열사들의 AI 조직과 협력해 사업 기여도와 난이도가 높은 산업 과제를 해결하는 데 AI를 도입했다. 올해는 18건의 난제를 해결했으며, 내년에는 25건 이상의 난제 해결을 목표로 하고 있다.

