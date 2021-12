[아시아경제 황윤주 기자] 도레이첨단소재가 자매결연부대인 육군 제5포병여단에 1000만원 상당의 체육용품을 비대면으로 전달했다.

이번에 전달한 체육용품은 실내에 설치 가능한 철봉세트로 일과시간 이후에도 언제든지 사용할 수 있어 장병들의 체력증진과 사기진작에 도움이 될 것으로 기대된다.

전해상 사장은 "국토 방위에 불철주야 헌신하는 장병들의 노고에 늘 감사 드린다"며 "안정된 경영활동으로 경제 발전에 기여하며 기업 본연의 책무를 다하겠다"고 전했다.

도레이첨단소재와 제5포병여단은 2012년 결연을 맺은 이후 인연을 이어 오고 있으며, 지난 3월에는 발전성금과 마스크를 전달한 바 있다. 도레이첨단소재는 앞으로도 다양한 교류활동 확대를 통해 우호관계를 증진해 나갈 것이라고 밝혔다.

