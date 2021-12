리비안, 포드·GM 제치고 '올해의 트럭' 선정

[아시아경제 권재희 기자] 미 전기차 스타트업 리비안이 만든 전기 픽업트럭 'R1T'가 미국의 대표적인 자동차회사인 포드와 제너럴모터스(GM)의 모델을 제치고 '올해의 트럭'에 선정됐다.

13일(현지시간) 미 자동차 전문지 모터트렌드는 리비안 R1T에 '올해의 트럭'상을 수여했다.

모터트렌드는 선정 배경에 대해 "우리가 운전한 것 중 가장 주목할만한 픽업트럭"이라고 설명했따.

모터트렌드는 R1T가 안전성, 효율성 등 6가지 지표에서 다른 후보를 제치고 탁월함을 보였다고 평가했다.

최종 후보에 오른 나머지 3종의 트럭은 매버릭(포드), 허머EV(GMC), 싼타크루즈(현대차)다.

앞서 모터트렌드는 지난달 전기차 신생 업체 루시드모터스의 고급 세단 '루시드 에어'를 '올해의 차'로 선정했다.

CNN 방송은 자동차 제조업체가 첫 번째 생산 모델로 모터트렌드의 '올해의 트럭'과 '올해의 차'에 선정된 사례는 리비안과 루시드가 처음이라고 전했다.

