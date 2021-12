화천군, 사창리 'LPG 배관망' 국비 77억 원 확보

2023년 배관망 설치 완료‥ 사창리 1100여 세대 LPG 공급 예정

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 화천군 사내면 사창리 일대에 이르면 오는 2023년 말부터 LPG 연료가 공급될 전망이다.

14일 화천군은 "사창리 1100여 세대 LPG 배관망 보급에 필요한 국비 77억 원을 확보했다"며 이같이 밝혔다.

군은 국비 포함 총 사업비 110억 원이 들어가는 배관망 공급을 오는 2023년 완료할 예정이다.

앞서 군은 2017년 상서면 산양 1리 96세대를 시작으로, 2018년 산양 2리 92세대, 2019년 산양 3리 35세대, 화천읍 1452세대, 지난해 신대리 87세대, 올해 위라리 88세대 등 총 1850세대에 LPG 연료를 공급하고 있다.

사업 예정인 오음 1·2리 224세대, 사창리 1100여 세대를 포함하면 최근 5년 간 모두 3174 세대에 LPG 연료 공급이 이뤄졌거나, 향후 공급이 확정됐다.

최문순 화천군수는 "주민들의 연료비 부담을 덜어줄 수 있도록 LPG 배관망 공급사업이 차질 없이 진행되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr