카카오TV 오리지널, 누적 조회수 14억뷰 달성…매달 380만명이 시청

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오TV 오리지널 콘텐츠가 출시 15개월만에 누적 조회수 14억뷰를 달성했다. 누적 시청자수는 5700만명으로 매월 평균 380만명이 카카오TV 오리지널을 시청한 것으로 나타났다.

카카오엔터테인먼트는 14일 카카오TV의 주요 키워드와 평균 시청자 수 등을 총결산해 분석한 결과를 공개했다.

지난해 카카오TV 출시 이후 지난달까지 공개된 카카오TV 오리지널 콘텐츠는 총 63개다. 이달 공개될 콘텐츠를 포함하면 올해만 50개 콘텐츠를 공개했다. 카카오엔터는 카카오TV 오리지널이 매주 새롭고 다양한 콘텐츠로 즐거움을 전하며 시청자 일상 속에 스며들고 있다고 분석했다.

특히 카카오TV는 코로나19 시대 MZ세대 관심 키워드 '재테크' 'N잡러' 등을 콘텐츠 소재로 적극 활용, 시청자 공감을 얻었다. 기존 예능 콘텐츠에서 볼 수 없었던 숨겨진 예능 원석을 재발견하거나 대중에 익숙한 아티스트에 새로운 캐릭터를 선사해 재미를 이끌었다.

주식과 예능의 만남 '개미는 오늘도 뚠뚠', N잡러 소재 '빨대퀸', 강호동이 기업 최고경영자(CEO)와 만나 코믹 대결을 펼친 '머선129', 대표 유희열·신입사원 유재석 출연 '더듬이TV: 우당탕탕 안테나', 이경규 디지털 예능 도전기 '찐경규' 등이 인기를 끌었다.

카카오엔터는 내년에도 보다 새롭고 다채로운 시도를 이어갈 계획이다. 드라마 '며느라기'와 예능 '체인지 데이즈' 등 히트 지식재산(IP) 시리즈 확장은 물론, 초대형 리얼 서바이벌 '생존남녀: 갈라진 세상' 등 대형 신규 콘텐츠를 기획하고 있다.

신종수 카카오엔터 카카오TV사업본부장은 "내년년에도 시대를 관통하는 키워드와 시청자 라이프스타일을 반영한 트렌디한 기획으로 카카오TV 오리지널 장르를 더욱 확장, 시청자 일상에 색다른 재미와 즐거움으로 활력을 선사하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

