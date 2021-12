경쟁률 수백 대 1…전매 가능 수익형 부동산 흥행몰이

대출 등 부동산 관련 규제가 잇따라 강화되면서 전매 가능한 생활형숙박시설과 오피스텔 등 수익형 부동산이 흥행을 이어가고 있다.

특히 전매가 가능한데다 만 19세 이상 성인이면 바로 계약이 가능한 생활형숙박시설과 100실 미만 오피스텔로 투자 수요가 몰리고 있다.

지난 8월 서울 강서구 마곡동에서 분양한 생활형숙박시설 '롯데캐슬 르웨스트'는 876실 모집에 57만명이 넘게 청약해 평균 657대 1의 경쟁률을 기록했다. 같은 달 충북 청주시 가경동에 분양한 '힐스테이트 청주 센트럴'도 평균 청약 경쟁률이 862대 1에 달했다. 부산 부산진구 부전동에 들어서는 '서면 푸르지오 시티 시그니처'도 408실 분양에 24만명 이상 몰리며 평균 598대 1, 최고 3781대 1의 기록적인 경쟁률을 보였다.

100실 미만 오피스텔의 인기도 만만치 않다. 지난달 청약 접수를 받은 서울 영등포구 '신길 AK푸르지오' 오피스텔은 1312대 1의 경쟁률을 보였다. 96실을 공급하는데 12만5919명이나 몰렸다. 또 같은달 분양한 과천시 '힐스테이트 과천청사역' 역시 89실 모집에 12만4426명이나 청약해 평균 경쟁률 1398대 1로 역대 가장 높은 오피스텔 경쟁률을 보였다.

올해 남은 전매 가능 물건에도 시장의 관심이 모이고 있다.

서울 최중심 CBD(중심업무지구)를 배후로 둔 세운재정비촉진지구(이하 세운지구)에 공급되는 '세운 푸르지오그래비티'가 대표적이다. 이 단지는 지난 7월 분양을 마감한 '세운 푸르지오헤리시티'(아파트)에 이어 올해 세운지구 두 번째 공급 물량이다. 공급구성은 전용면적 21~50㎡로 3-6구역 396실과 3-7구역 360실의 총 756실 규모이며, 두 단지 모두 지하 6층~지상 20층으로 구성된다.

고덕신도시에도 생활형숙박시설이 공급된다. 대우건설은 경기도 평택시 고덕국제화계획지구 중심상업지구 11블록 (1-2·1-3)에 '평택 고덕 트라반트푸르지오 시티'를 분양한다. 지하 6층 ~ 지상 27층 규모로, 전용 21~45㎡ 생활숙박시설 886실 및 상업시설 52실 등으로 구성된다.

주성종합건설은 경기 의왕에서 '테라팰리스인덕원 2차'오피스텔을이달 분양한다. 전용 64~79㎡ 40실로 구성됐다. 100실 미만으로 공급해 계약 후 전매가 가능하다.

