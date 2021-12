제주항공, '할인만큼 기부' 프로모션 실시

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 16,700 전일대비 300 등락률 -1.76% 거래량 35,737 전일가 17,000 2021.12.14 11:22 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 제주 남방큰돌고래 지킴이 된다…연구활동 지원제주항공, 티맵과 승무원 길안내 서비스 선봬제주항공, 국내선 화물사업 확대…대구 노선 신규 운항 close 은 오는 15일부터 21일까지 회원대상으로 JJ멤버스 특가 항공권을 판매한다고 14일 밝혔다.

제주항공 앱으로 항공권을 구매하면 2022년 1월10일부터 3월26일까지 탑승 가능한 국내선 항공권에 대해 판매가의 5%를, 1월1일부터 3월26일까지 탑승 가능한 국제선 항공권 판매가의 7% 할인을 적용해준다.

할인한 금액은 제주항공 기금으로 조성돼 제주 사회복지공동모금회 '탐나는 전' 지역화폐로 전환해 제주보육원에 기부한다.

제주항공은 2006년부터 제주보육원과 자매결연을 맺어 영어과외, 학용품 및 대학등록금을 전달하는 등 16년째 인연을 이어가고 있다.

한편 제주항공은 이번 기부 프로모션과 함께 공식 홈페이지에서 댓글 및 공유 이벤트를, 기내식 카페인 여행맛에서 12월까지 어린이들을 위한 프로모션도 함께 진행할 예정이다.

