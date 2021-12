“차세대 AI 공동연구 추진” KT, 카이스트와 공동연구센터 설립

[아시아경제 구은모 기자] KT가 카이스트(KAIST)와 인공지능(AI) 및 소프트웨어(SW) 기술개발을 위해 연구개발(R&D) 협력을 추진한다.

KT는 14일 대전 KAIST에서 KAIST-KT 공동연구센터 설립 및 공동 연구과제 추진을 위한 킥오프 행사를 개최했다고 밝혔다.

KT와 KAIST는 우선 차세대 AI 및 인간중심 AI 공동연구를 추진한다. 공동 연구는 ‘사람처럼 판단하고 추론하는 지능화된 AI기술’, ‘AI와 인간의 상호작용을 자연스럽게 만드는 AI기술’, ‘가상세계 등 새로운 창작 경험을 위한 AI기술’, '가상세계 등 새로운 창작 경험을 위한 AI기술', '행복하고 건강한 사회를 만들기 위한 AI기술' 등 7개 과제를 선정해 진행된다.

KAIST-KT 공동연구센터는 KT 대덕 2연구센터에 약 580평 규모로 조성될 예정이다. KT와 KAIST 간 공동연구 및 R&D 특성을 고려한 미래지향적인 업무공간 컨셉으로 다양한 업무 형태와 특성에 따라 공간 구조 변경이 가능해 멀티모달 AI 기술 개발 등 다양한 프로젝트를 위한 최적의 공간이 될 것으로 보인다. 특히 KT는 공동연구를 위해 국내 최고수준의 GPU 인프라를 지원해 초거대 AI R&D를 추진하고, 선정된 프로젝트 특성에 따라 유연한 GPU 활용이 가능하게 해 AI 코어 기술 성능을 고도화할 계획이다.

마지막으로 KAIST-KT 공동연구센터를 활용해 KAIST 내 ‘KT 인공지능 석사과정’을 운영해 우수인재 육성을 위한 협력도 강화한다. 내년 9월 개강을 목표로 우수한 역량을 보유한 학생에 대한 KT 채용 연계형 AI 석사과정 개설을 추진할 계획이며, 국내외 학사학위 예정자를 대상으로 AI 코어 분야를 중심으로 인재를 육성할 예정이다.

이동만 KAIST 학장은 “KT는 최고의 AI R&D 파트너로서 KAIST와 함께 하게 돼 뜻깊게 생각하며 공동연구센터 설립과 함께 학생들뿐만 아니라 지역사회 발전에도 기여할 수 있는 기회로 생각한다”며 “향후 인문사회과학과의 융합을 통한 새로운 시각을 모색해 인간중심의 지속적인 AI·SW 기술 연구로 진정한 대한민국 AI 선도기업으로 도약하기를 기대한다”고 밝혔다.

김이한 KT 융합기술원장은 "국내 최고의 AI·SW기술력을 보유한 KAIST와 함께 R&D 협력을 진행하게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “고객의 삶의 변화와 산업 전반의 혁신을 리딩하여 대한민국 발전에 기여할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

