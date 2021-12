"커진 눈동자 신기했을 뿐" 손혜원, 또 김건희 얼평

추미애 '김건희 비판' 글 공유하며 또 저격

[아시아경제 강주희 기자] 손혜원 전 더불어민주당 의원이 윤석열 국민의힘 대선 후보의 부인 김건희씨의 외모를 평가하는 듯한 발언을 또 했다.

손 전 의원은 13일 자신의 페이스북에 김씨의 흑백 얼굴 사진을 공유하며 "저는 그저 커진 눈동자가 신기했을 뿐"이라고 적었다.

앞서 손 전 의원은 지난 8일에도 김씨의 어린 시절 사진과 현재 사진을 나란히 올린 뒤 "얼굴이 변했다는 것은 이미 알고 있었지만 자세히 보니 눈동자가 엄청 커져 있다"며 성형 의혹을 제기하는 듯한 글을 올린 바 있다.

이를 두고 여권에서까지 부적절하다는 비판이 나왔으나, 재차 김씨 외모 관련 게시글을 올리면서 아랑곳 하지 않는 모습을 보인 것이다.

손 전 의원은 이날 김씨 사진과 함께 추미애 전 법무부 장관 페이스북 글도 공유했다. 추 전 장관은 "'줄리 찾기'는 얼굴 찾기 놀이가 아니다. 공적 검증의 무대에 거짓으로 설 수 없기 때문"이라며 김씨에 대한 철저한 검증은 불가피한 것이란 취지의 주장을 했다.

이어 "그래서 어떻게 살아왔고 어떤 교묘한 거짓으로 법망을 피해왔는지, 권력을 가진 자들이 어떤 특혜와 엄호를 베풀었는지, 범죄와 연루된 것 등을 철저하게 밝히는 것이 국민의 권리이고 언론의 책무다"라고 덧붙였다.

국민의힘은 김씨에 대한 음해에 대해 법적 조치를 진행 중이라고 밝혔다. 허은아 국민의힘 수석대변인은 페이스북에 올린 글에서 "신이 나서 저잣거리 뒷담화 수준의 얘기를 공개적으로 들고나오는 여권 사람들을 보면 기가 막힐 뿐"이라며 "어떤 선처도 없는 강력한 대응이 필요하다고 생각한다. 김씨와 관련된 온갖 음해에 대해서 선거대책위원회 차원에서 법적 조치를 진행 중에 있다"고 말했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr