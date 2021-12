롯데홈쇼핑, 크리스마스 완구 기획전…'레고' 최대 26% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 크리스마스를 앞두고 글로벌 완구 브랜드 ‘레고’ 공식수입 정품을 단독 할인 판매하고, 인기 캐릭터 완구 기획전을 진행한다고 14일 밝혔다.

롯데홈쇼핑은 오는 20일 오후 레고 크리스마스 특집 세트 6종을 한정 수량 확보해 단독으로 선보인다. 다양한 캐릭터로 역할 놀이가 가능한 스테디셀러 ‘프렌즈 세트’ 2종과 어린 자녀들의 사고 발달을 위한 ‘듀플로 세트’ 2종도 함께 판매한다. 모든 상품은 크리스마스 전에 배송되며, 최대 26% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

모바일TV ‘엘라이브’에서는 오는 17일부터 31일까지 ‘2021 윈터 어워즈’ 행사를 진행한다. 오는 20일 ‘메가맥타일즈 자동차 세트’, 21일 ‘블루래빗 아동전집’ 등을 판매하며 최대 10% 적립 혜택을 제공한다. 인터넷쇼핑몰에서는 오는 24일까지 키즈용품 기획전 ‘크리스마스 베이비페어’를 열고 ‘시크릿쥬쥬’, ‘헬로카봇’, ‘콩순이’ 등 각종 인기 완구 브랜드 상품을 선보인다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “전 연령층에서 인기가 높은 글로벌 완구 브랜드 레고의 특집 패키지 상품을 한정수량 확보해 단독으로 선보이게 됐다”며 “인기 캐릭터 완구, 홈스쿨링 상품 등 선물용으로 수요가 높은 키즈용품에 대한 할인, 적립금 혜택 등이 제공되는 만큼 합리적인 쇼핑 기회가 될 것”이라고 말했다.

