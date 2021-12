갤러리아百, 팝 아티스트 '존 버거맨 기획전' 진행

[아시아경제 김유리 기자] 갤러리아백화점 명품관은 팝 아티스트 '존 버거맨(John Bergerman) 기획전'을 오는 17일부터 내년 1월6일까지 진행한다고 14일 밝혔다. 연말을 맞아 준비한 이번 기획전에서는 존 버거맨의 회화 작품 40여점과 조형물 작품 등을 전시·판매한다.

'두들(낙서)아트'의 대가로 불리는 존 버거맨은 작품을 통해 자유롭고 익살스러운 캐릭터를 그려내는 것으로 유명하다. 현재 뉴욕을 기반으로 활발하게 활동 중이며 ▲삼성 ▲코카콜라 ▲나이키 ▲소니 등 여러 기업과 함께 협업을 진행한 바 있다.

이번 전시에서는 존 버거맨이 최근 5년 동안 '예술 연습과 놀이'라는 테마로 그린 작품들을 ▲클래식 ▲스프레이 ▲오일 바 등 작업 방식에 따라 파트를 나눠 선보인다.

이번 전시의 대표 작품은 '슬림(slim)'이다. 해당 작품은 캐릭터를 오일 바로 작업한 존 버거맨의 최신작으로 작가 특유의 자유롭고 유쾌한 터치가 잘 드러나는 작품이다. 이외에도 ▲주키니(Zookini) ▲버터밀크(Buttermilk) ▲피자 해피(Pizza happy) 등 클래식한 회화부터 스프레이를 이용한 작품까지 다양하게 선보인다. 작품 가격대는 150만원대에서 2500만원대다.

행사를 기념한 굿즈도 판매한다. 존 버거맨 작품의 캐릭터 중 '그레이비(GRAVY)'와 '클링(CLING)'을 행사 타이틀인 '슈퍼 홀리데이(SUPER HOLIDAY)' 문구와 함께 넣은 투명 유리컵, 키체인, 포스트 카드 각 2종을 선보인다.

갤러리아백화점 관계자는 "갤러리아는 전세계적으로 유명한 미술작품을 활용한 다양한 콘텐츠와 공간을 선보이고 있다"며 "특히 이번 전시는 일상을 살아가는 현대인들이 잊고 있던 순수한 동심으로 돌아가 활기찬 기운을 가득 채울 수 있는 특별한 경험이 될 것"이라고 말했다.

