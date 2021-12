"호캉스+다이어리 꾸미기" 글래드 호텔, '뉴이어 패키지' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 글래드 호텔은 2022년 검은 호랑이의 해, 임인년을 맞아 활기찬 새해를 시작할 수 있도록 '글래드 뉴이어 패키지'를 내년 2월28일까지 선보인다고 13일 밝혔다. 글래드 라이브 강남은 오는 30일까지 진행한다.

서울과 제주의 글래드 호텔에서 예약 가능한 '글래드 뉴이어 패키지'는 각 호텔별 선착순 40팀 한정으로 판매한다. 객실 1박과 라이프 케어 클린 뷰티 브랜드 '라타플랑(rataplan)'의 미나리 카밍 토너 미니어처 2개, 러브기빙데이 시트 마스크 2개로 구성된 '수분진정 키트' 1세트를 제공한다.

새해 소망과 한 해 계획을 쓸 수 있도록 '2022 대림미술관&디뮤지엄 다이어리'도 1개 제공한다. 이번 다이어리는 환경에 미치는 영향을 최소화하고 지속 가능한 삶에 대한 메시지를 전달하고자 버려지는 자원을 재활용해 제작한 것이 특징이다. 다이어리는 총 3가지 색상으로 2022년 임인년 호랑이해를 맞아 구름 사이를 누비는 역동적이며 용맹스로운 호랑이의 모습을 담은 네이비와 무지 타입의 그린, 오렌지 중 1개를 랜덤으로 제공한다. 메종 글래드 제주는 뷔페 레스토랑 '삼다정' 조식 2인을 추가로 제공한다.

글래드 호텔 관계자는 "코로나19로 힘들었던 2021년을 마무리하며, 2022년 새해는 희망차게 보내고 싶은 모두의 희망을 담아 글래드 뉴이어 패키지를 기획하게 됐다"며 "용맹함과 강인함의 상징인 검은 호랑이의 해인 만큼, 어려운 시기를 잘 이겨내고 글래드 호텔과 함께 활기찬 2022년 새해를 맞이하길 바란다"고 말했다.

