와이솔은 보통주 1주당 250원의 현금배당을 결정했다고 13일 공시했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr