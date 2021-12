[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 강남중앙지점, 삼풍지점이 강남대로금융센터로 확장 이전 한다고 13일 밝혔다.

신한금융투자 강남대로금융센터는 강남대로금융센터WM1지점, 강남대로금융센터WM2지점으로 구성해 해외주식, 퇴직연금 등 차별화된 자산관리서비스를 제공한다.

강남대로금융센터는 점포 공간의 효율화를 통해 보다 넓은 고객 상담실을 구축했고 세미나실을 활용해 대고객 설명회를 지속적으로 진행할 예정이다. 또 강남역 5번 출구 도보 1분 거리에 위치해 접근성이 뛰어나며 인근 대단지 주거지역 고객 흡수가 예상된다.

신한금융투자 강남대로금융센터의 주소는 서울특별시 서초구 강남대로 343 (서초동) 신덕빌딩 2층이다.

