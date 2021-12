철도공단, ‘국민멘토단’ 4기 모집

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 13일~22일 ‘제4기 국민 멘토단’을 모집한다고 13일 밝혔다.

국민 멘토단에는 철도산업과 공단에 관심 있는 만19세 이상 국민 누구나 참여할 수 있다.

철도공단은 나이, 직업, 지역, 성별로 대표성을 갖춘 50명을 최종 선발한 후 위촉일로부터 1년간 온·오프라인에서 활동할 수 있게 지원한다.

주된 역할은 철도공단의 경영혁신 과제와 ESG경영, 사회적 가치실현 등 경영전반에 대한 설문, 토론, 제안 활동이다.

국민 멘토단 신청은 철도공단 홈페이지에 게시된 지원서를 내려받아 작성한 후 제출하는 방식으로 이뤄진다.

최종 선발자는 이달 31일 철도공단 홈페이지와 개별 문자를 통해 공지될 예정이다.

한편 철도공단은 2018년부터 국민 멘토단을 운영하면서 경영 전반과 국민 중심의 철도서비스 개선안 등 의견을 수렴하고 이를 토대로 내실 있는 경영혁신을 추진해 왔다.

